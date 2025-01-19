Стив Керр: «Дрэймонд Грин пройдет МРТ завтра, Стеф Карри считает свою травму несерьезной»
Стив Керр прокомментировал состояние ключевых игроков команды.
Дрэймонд Грин отыграл всего 3 минуты и покинул площадку с травмой икроножной мышцы. Стеф Карри подвернул голеностоп на поздней стадии матча. Разыгрывающий провел 34 минуты в матче, набрав 26 очков, 5 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 10 из 22 с игры и 4 из 14 из-за дуги.
«Дрэймонд Грин пройдет МРТ завтра, Стеф Карри сказал мне, что не думает, что травма серьезная», – прокомментировал ситуацию главный тренер Стив Керр.
«Уорриорз» справились с «Уизардс» со счетом 122:114.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
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