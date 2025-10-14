  • Спортс
Шэй Гилджес-Александер не будет затягивать с завершением карьеры: «Уплыву на первом же корабле»

Суперзвезда «Оклахомы» не планирует выступать в 40 лет.

«Я абсолютно уверен, что смогу играть также долго, как Крис Пол и Леброн Джеймс. Но не буду. Сто процентов. Я не захочу пропустить такую большую часть жизни моего ребенка. Я не захочу быть в разъездах и пропускать его первый баскетбольный матч в сезоне, первый футбольный матч, уроки фортепиано, уроки шахмат, что бы это ни было.

В карьере каждого игрока наступает момент, когда он достигает своего пика. Я не виню парней, которые продолжают играть. Они любят эту игру. Но я просто чувствую, что играю в баскетбол в конечном счете для того, чтобы увидеть, какой может быть лучшая версия меня. Как только я это пойму и начну сдавать позиции, тогда встанет вопрос: «Так, а ради чего я теперь играю?» Как только это произойдет, я уплыву на первом же корабле», – заявил 27-летний MVP.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1345 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: GQ
