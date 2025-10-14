Бэм Адебайо не смог доиграть матч против «Атланты» из-за ушиба колена, «Майами» уверен, что с центровым все в порядке
Адебайо получил незначительное повреждение.
Звездный центровой «Хит» покинул площадку в третьей четверти предсезонной игры с «Хоукс», ушел в раздевалку и больше не выходил на паркет из-за ушиба колена.
После матча главный тренер Эрик Споэльстра сообщил, что команда решила поберечь Адебайо в профилактических целях, и «Майами» возвращается домой в полной уверенности, что с игроком все в порядке.
За 19 минут на паркете Адебайо успел записать на свой счет 13 очков (4 из 11 с игры, 0 из 3 трехочковых, 5 из 7 штрафных), 9 подборов и 3 передачи.
