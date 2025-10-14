0

Дуйат Ховард: «Поражение от «Лейкерс» в «пузыре» разожгло в Йокиче огонь»

Ховард считает, что проигрыш в плей-офф-2020 стал мотивацией для Йокича.

«Я думаю, когда мы играли с ними в «пузыре», это разожгло в Йокиче огонь. Типа: «Так не пойдет. Я должен побеждать. Я должен вернуться и стать лучше».

И затем я подметил, как он немного похудел, но я также увидел новый взрывной импульс в его игре. Он двигался быстрее. Быстрее начинал взаимодействия. Я наблюдал за ним перед матчами – он делал данки и все такое... Он вывел свою игру на другой уровень», – сказал Ховард в беседе с Майклом Портером.

Портер, в свою очередь, отдал должное Ховарду как серьезному сопернику для Йокича, сказав, что он был единственным игроком, кто доставлял сербу какие-либо трудности. Но затем добавил, что после получения своего первого звания MVP Йокич стал только лучше.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1278 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница DNVR Nuggets в соцсети X
