Дуйат Ховард: «Поражение от «Лейкерс» в «пузыре» разожгло в Йокиче огонь»

Ховард считает, что проигрыш в плей-офф-2020 стал мотивацией для Йокича.

«Я думаю, когда мы играли с ними в «пузыре», это разожгло в Йокиче огонь. Типа: «Так не пойдет. Я должен побеждать. Я должен вернуться и стать лучше».

И затем я подметил, как он немного похудел, но я также увидел новый взрывной импульс в его игре. Он двигался быстрее. Быстрее начинал взаимодействия. Я наблюдал за ним перед матчами – он делал данки и все такое... Он вывел свою игру на другой уровень», – сказал Ховард в беседе с Майклом Портером .

Портер, в свою очередь, отдал должное Ховарду как серьезному сопернику для Йокича, сказав, что он был единственным игроком, кто доставлял сербу какие-либо трудности. Но затем добавил, что после получения своего первого звания MVP Йокич стал только лучше.