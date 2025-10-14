Хорди Триас вернулся в «Барселону» в качестве сотрудника клуба
Экс-центровой получил работу в бывшей команде.
44-летний Триас возвращается в «Барселону», где будет помогать как в спортивной, так и в институциональной сферах баскетбольной структуры клуба.
Триас покинул команду, где он провел шесть лет в качестве игрока, в 2017 году; его последней ролью была помощь молодым игрокам в составе «Барса B». За 20-летнюю карьеру центровой, помимо своего периода в «Барсе», играл за «Ховентуд», «Манресу» и «Жирону».
Выступая за «Барселону», Триас выиграл один чемпионат Испании (2009), два Кубка Короля (2007 и 2010), два Суперкубка Испании (2004 и 2009) и одну Евролигу (2010). Что касается личных наград, центровой был назван MVP Кубка Короля, который команда выиграла в Малаге (2007).
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1278 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости