Руководители НБА опасались, что «Торонто» выменяет Кевина Дюрэнта или Джимми Батлера

Руководители НБА боялись перехода Кевина Дюрэнта или Джимми Батлера в «Торонто».

По словам инсайдера Джейка Фишера, руководители лиги опасались, что «Торонто» может выменять Кевина Дюрэнта («Финикс») или Джимми Батлера («Голден Стэйт») перед дедлайном.

«Некоторые руководители лиги даже опасались, что «Торонто» может ввязаться в безумные сделки, которые возникли на прошлой неделе из-за Кевина Дюрэнта и Джимми Батлера, вдохновившись переходом Кавая Ленарда в «Рэпторс» летом 2018 года. Имейте в виду, что, по словам источников, фронт-офис «Рэпторс» действительно интересовался Дюрэнтом летом 2022 года, когда тот впервые запросил обмен из «Бруклина», – пишет Фишер.