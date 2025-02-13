Тристан Томпсон – Дарко Раяковичу: «Хочешь прессинговать по всей площадке, когда тебя разгромили на 30 очков, это случится с тобой»

Тристан Томпсон ответил Дарко Раяковичу, который назвал его поступок низким.

«Хочешь прессинговать по всей площадке, когда до конца матча остается меньше минуты и тебя разгромили на 30 очков, это случится с тобой.

Проигрывай ради драфт-лотереи и радуйся, приятель. Надеюсь, ты и большинство твоих ребят увидят свет в конце долгосрочного плана Бобби и Масаи. Благослови тебя, и не замерзни в моем городе», – написал центровой «Кливленда » в соцсети.

Томпсон неожиданно забил сверху на последних секундах выигранного гостевого матча против «Торонто» (131:108), когда обе команды прекратили играть.

После матча главный тренер «Торонто » Дарко Раякович заявил: «То, что сделал Тристан, было низко и неуважительно».