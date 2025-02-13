Дарко Раякович: «То, что сделал Тристан Томпсон, было низко и неуважительно»

Дарко Раякович жестко высказался о поступке Тристана Томпсона.

«То, что сделал Тристан, было низко и неуважительно.

Я этого точно не потерплю. Я рад, что наши парни постояли за себя. Мне нравится, когда моя команда может постоять за себя», – сказал главный тренер «Торонто ».

Центровой «Кливленда » Тристан Томпсон неожиданно забил сверху на последних секундах выигранного гостевого матча против «Торонто» (131:108), когда обе команды прекратили играть.