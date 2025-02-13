«Торонто» не планирует выкупать контракт Криса Буше
Крис Буше продолжит выступать за «Торонто».
По словам инсайдера Марка Стейна, «Рэпторс» не обсуждают возможность выкупа контракта центрового.
Крис Буше и его истекающий контракт перед дедлайном вызвали интерес у многих претендентов на чемпионство, от «Клипперс» до «Наггетс», но «Рэпторс» решили его оставить.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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