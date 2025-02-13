Рэджон Рондо: «Нельзя проводить Матч всех звезд в холодном Индианаполисе. Кто туда поедет?»

Рэджон Рондо раскритиковал выбор городов проведения Матча всех звезд.

«Очевидно, что Матч всех звезд сейчас находится на рекордно низком уровне. Нужно лучше выбирать города. Нельзя проводить Матч всех звезд в холодном Индианаполисе. Кто туда поедет? Никто, кому не нужно там находиться, не захочет там находиться. Зачем мне ехать в Индианаполис на Матч всех звезд, просто чтобы сказать, что я там был?

При всем уважении ко всем этим городам, но почему мы проводим Матч всех звезд в Кливленде в феврале? Он должен быть там, где тепло, где знаменитости и люди захотят на него пойти. Нужно иметь возможность выйти на улицу, а не застрять в гостиничном номере на все выходные.

Так что, на мой взгляд, нужно изменить место проведения. А что касается самой игры, я считаю, все зависит от лидеров», – сказал двукратный чемпион НБА .