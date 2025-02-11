Клэй Томпсон о Кайри Ирвинге: «Девятикратным участником Матча всех звезд случайно не становятся»
Клэй Томпсон прокомментировал попадание Кайри Ирвинга на Матч всех звезд.
«Кайри — один из лучших игроков моего поколения. Без сомнения. У него множество наград, у него выдающееся резюме.
Девятикратным участником Матча всех звезд случайно не становятся. Это элитная компания. Он вдохновляет меня и всех остальных на этой арене, потому что он один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел», – сказал защитник «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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