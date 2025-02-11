Клэй Томпсон о Кайри Ирвинге: «Девятикратным участником Матча всех звезд случайно не становятся»

Клэй Томпсон прокомментировал попадание Кайри Ирвинга на Матч всех звезд.

«Кайри — один из лучших игроков моего поколения. Без сомнения. У него множество наград, у него выдающееся резюме.

Девятикратным участником Матча всех звезд случайно не становятся. Это элитная компания. Он вдохновляет меня и всех остальных на этой арене, потому что он один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел», – сказал защитник «Далласа ».