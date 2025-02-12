Юдонис Хаслем о конкурсе данков: «Не знаю, как еще выше можно выпрыгнуть, если только не спрыгнуть с потолка»

Юдонис Хаслем считает, что конкурс данков полностью исчерпал себя.

Майк Миллер : «Конкурс по данкам выдохся?»

Юдонис Хаслем : «Возможно, да. Не знаю, сколько еще данков можно сделать. Не знаю, как еще выше можно выпрыгнуть, если только не спрыгнуть с потолка. Невозможно повторить дуэль Зака Лавина и Аарона Гордона . Это был классический конкурс данков».