Юдонис Хаслем о конкурсе данков: «Не знаю, как еще выше можно выпрыгнуть, если только не спрыгнуть с потолка»
Юдонис Хаслем считает, что конкурс данков полностью исчерпал себя.
Майк Миллер: «Конкурс по данкам выдохся?»
Юдонис Хаслем: «Возможно, да. Не знаю, сколько еще данков можно сделать. Не знаю, как еще выше можно выпрыгнуть, если только не спрыгнуть с потолка. Невозможно повторить дуэль Зака Лавина и Аарона Гордона. Это был классический конкурс данков».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The OGs Show в соцсети X
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