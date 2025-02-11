Кевин Харт будет ведущим Матча всех звезд-2025.

НБА объявила, что актер и комик Кевин Харт станет первым в истории ведущим Матча всех звезд НБА.

Харт будет вести Матч всех звезд-2025, который состоится в воскресенье, 16 февраля, в «Чейз-центре», домашней арене «Голден Стэйт».

Харт является четырехкратным MVP Матча знаменитостей НБА.