Кевин Харт станет первым в истории ведущим Матча всех звезд
Кевин Харт будет ведущим Матча всех звезд-2025.
НБА объявила, что актер и комик Кевин Харт станет первым в истории ведущим Матча всех звезд НБА.
Харт будет вести Матч всех звезд-2025, который состоится в воскресенье, 16 февраля, в «Чейз-центре», домашней арене «Голден Стэйт».
Харт является четырехкратным MVP Матча знаменитостей НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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