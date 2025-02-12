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Джулиан Стротер заменит Скута Хендерсона в Турнире восходящих звезд

Джулиан Стротер примет участие в Уик-энде всех звезд.

Защитник «Денвера» заменит травмированного защитника «Портленда» Скута Хендерсона в составе участников Турнира восходящих звезд 2025 года.

22-летний Стротер займет место Хендерсона в команде M, названной в честь члена Зала славы Митча Ричмонда, почетного главного тренера Турнира восходящих звезд.

Хендерсон не сможет принять участие в турнире из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

Турнир восходящих звезд состоится в пятницу, 14 февраля, в «Чейз-центре» в Сан-Франциско в рамках Уик-энда всех звезд НБА-2025.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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