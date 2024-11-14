Может, мы зря требуем от спортсменов быть умными?

Я за свою жизнь наслушался много разных интервью и разговоров спортсменов с журналистами. Перед играми, во время игр, после игр, подкасты, документальные фильмы и так далее. Но одно дело видеть реакцию людей на публичные высказывания спортсменов онлайн. Когда кто-то упоминает это в личной беседе — это что-то новенькое. Значит, кто-то ляпнул что-то действительно необычное. Внимание моего собеседника привлекли слова главного тренера «Бостона» Джо Мазуллы. То он отвечает, что не чувствует давления после выигранного чемпионства поскольку «мы все скоро умрем », то предлагает ввести драки, как в хоккее.

Тренеры НБА обычно редко бывают примечательными в своих выступлениях. Это часть их работы, но им нет смысла откровенно или нестандартно отвечать на вопросы. Когда Мазулла не стесняется открытости и не переживает насчет того, будут ли его слова растиражированы в СМИ – это, как минимум, необычно.

С игроками все немного иначе. Разговоров спортсменов с журналистами сегодня стал неотъемлемой частью инфополя. Свои мнения высказывают легенды, хорошие бывшие игроки, плохие бывшие игроки, родственники игроков и вообще седьмая вода на киселе. Яблоку негде упасть, одни эксперты повсюду. И вряд ли этот пулемет цитат можно повернуть вспять.

Чтобы выделяться – нужно либо уметь говорить умные вещи, либо говорить что-то такое, на что нельзя не обратить внимание. Американский медиарынок богат как на первых, так и на вторых. Даже легенды спорта после завершения карьеры могут прийти к разным амплуа. И смотришь сегодня, спустя сколько-то лет после того, как этот некто был актуален как действующий атлет – а он фигню несет. «Обидно», – думаешь. А вот тут, где-то в укромненьком уголке ютубчика притаился бывший ролевик, который рассказывает всякое интересное и даже полезное, посвящает в то, как все происходит за кулисами и на какие нюансы игры зритель может обратить внимание.

С действующими спортсменами сложнее, ведь они редко могут сочетать выступления и развитие говорильных навыков. Это действительно парадоксальная ситуация, когда люди с высшим образованием держат микрофон, смотрят в рот и ждут откровений от людей, которые всю жизнь игнорировали образование, кругозор и развитие интеллекта в пользу физического развития и оттачивания узкоспецифических навыков. Максимум, на что, по идее, в такой ситуации, можно рассчитывать – это воспитанность и вежливость, все остальное уже идет бонусом. Тем более, что сочинять тяп-ляпные ответы зачастую приходится на ходу, на высоком пульсе. Да и вообще в моменты, когда голова занята другим.

В США быть нелюдимым спортсменом тяжелее, чем в России. Ставить перед собой исключительно профессиональные цели – это хорошо и классно, но не отвлекаться на разговорные глупости не получится. Североамериканский спорт выдающимся образом отладил эту структуру – специальные окна доступности для журналистов, система распространения цитат, штрафы и порицание за отказ отвечать на вопросы. Никаких «извините, пирожки», потому что это понимается не только как каприз спортсмена, но и удар по имиджу клуба и лиги, которую он представляет. Тебе легче отделаться парочкой дежурных фраз, чтобы вскоре не читать про то, что отказ от интервью говорит об упадническом настроении или токсичных отношениях в команде.

В НБА, например, система обратной связи так поставлена на поток, что баскетболисты и тренеры четко понимают, что это часть их работы. Что нельзя отмахиваться от микрофонов, как от назойливых мух – отчасти за это тебе и платят. Да и вообще журналистов чисто по-человечески нет смысла трогать, потому что они тоже делают свою работу и кормят семьи. Зачастую – кто бы мог представить – любят спорт и уважают тех, с кем общаются. Возможно, даже болеют за какую-то команду и желают ей всяческих успехов.

Понимают это спортсмены или нет, но имидж за пределами площадки дополняет их спортивные достижения. В ММА продвижение боя вообще стало чуть ли не важнее самого процесса. Все виды, где надо бить морду, – там непременно оказывается, что люди, которые еще вчера не имели ничего друг против друга, внезапно превращаются во врагов и сыплются оскорблениями. В баскетболе такого нет, но тоже есть ощущение, что общение с репортерами позволяет продвигать свою карьеру в том или ином направлении. С Леброном, например, хотят пообщаться все, но он делает это очень дозированно и общается только с тем кругом журналистов, которому он доверяет. После скандального перехода в «Майами» он присвоил поток информации о самом себе, поэтому теперь редко можно встретить негативную историю в его адрес.

Леброн вообще прошел интересный путь от юного неуча, которому резко пришлось стать примером для подражания, до седовласого сенсея, которые уже все успел повидать. Или вот Стеф Карри в документалке «Недооцененный» делает упор на то, что прилагает кучу усилий для получения высшего образования.

Естественно, бывают разные аспекты интеллекта. Для кого-то эмоциональный интеллект становится шансом продлить себе карьеру. Ветеран в НБА – это не просто классные навыки, но также связи и умение быть полезным в неигровой роли. Шейн Баттье, к примеру, рассказывал, что в «Майами» именно он занимался организацией командных ужинов и прочих досуговых мероприятий. Человек культивировал «химию» – за то же самое в «Хит» долго держали Юдониса Хэслема. Такие навыки сложно квантифицировать, но из уст журналистов периодически звучат фразы в духе «этой команде не хватает взрослых». То есть нужны такие товарищи, которые научат партнеров принимать взвешенные решения и быть ответственными. В том числе они могут подсказать, что можно говорить и о чем лучше промолчать.

И вот даешь ты умные ответы, общаешься со всеми учтиво, следишь за своим публичным имиджем. Но не пропадает ли при этом твой «инстинкт убийцы», который помогает спортсмену реализовать себя на 100%? Все-таки в спорте нужно быть злым и агрессивным. Зачастую нужно отказывать от эмпатии, культивировать в себе неприятие к сопернику. Это не коллега – это враг, его надо расчеловечивать и унижать. Возможно, даже залезть ему в голову какими-то провокациями.

Способен ли на такое чуткий и рефлексирующий спортсмен? Я уже задавался таким вопросом, когда писал про Майкла Джордана . Там же я упоминал, что Дэвиду Робинсону, возможно, не хватило как раз умения быть киллером без стыда и совести. А теперь окружающий игроков информационный конвейер требует от каждого вальсировать между своей звериной сущностью (для результата) и дружелюбностью.

Дальше – больше. Спортсмены большую часть жизни функционируют в режиме, когда с них снята вся ответственность за принятие решений. Экономические решения за них берут на себя агенты и советники. Решения игровые – тренеры. Желательно не думать о том, куда тебе ехать, сколько бросать и так далее – за тебя все это уже придумали заранее.

Тогда почему прочитав или послушав очередного спортсмена, задаешься вопросом: «А не дурак ли он»?

Возможно, было бы даже справедливее при оценке высказываний спортсмена придерживаться той логики, что «он действительно дурак, до тех пор, пока не доказано обратное».

Обидно, наверное. Хочется и рыбку съесть, и… – то бишь и противников победить, и поклонников покорить своим остроумием. У некоторых получается. Но ведь этим спрос не ограничивается – от спортсменов требуют еще иметь гражданскую позицию и политическую разборчивость.

Скрыть недостаток ума можно с помощью толковых советников, которые научат тебя общаться с прессой, не привлекая к себе внимания. На 100% спрятаться, скорее всего, не получится – по косвенным новостям о твоей личной жизни или бизнес-проектам будет видно, что ты за человек. Плюс, однажды ты вылезешь из-под колпака пиар-машины, вроде НБА. Там ты уже будешь сам по себе. Зачастую из людей начинают струиться потоки нечистот, которые раньше сдерживались или просто прощались.

Тут есть риск разочароваться в своем кумире. Висит вот у тебя на стене постер, и ты радуешься тому, какой этот парень классный, как он высоко прыгает и как он здорово кладет мячик в кольцо. Но есть и соблазн почувствовать себя поближе, поэтому есть запрос на наличие у спортсмена неординарной личности. Иногда за этим следует недоумение, поскольку человек оказывается не тем, что ты ожидал.

Может быть, лучше позволить успешному спортсмену быть… успешным спортсменом? И ничем больше?

Фото: Gettyimages.ru /Maddie Malhotra, Ezra Shaw, Harry How