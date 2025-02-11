«Смиритесь с этим». Юдонис Хаслем обратился к болельщикам «Далласа» по поводу обмена Луки Дончича

Юдонис Хаслем призвал болельщиков «Далласа» смириться с обменом Луки Дончича.

«Я хочу обратиться к болельщикам «Далласа». Смиритесь с этим!

Мне дважды довелось играть против этого клуба в финальной серии. Один раз они победили нас, во второй раз — нет. Радуйтесь, потому что некоторые клубы не выходили в финал уже 20 лет. Смиритесь с этим.

У вас хороший клуб, Даллас. Радуйтесь, что вы недавно были в финале и вам посчастливилось увидеть это», – сказал трехкратный чемпион НБА.