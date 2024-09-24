Юдонис Хаслем: «Бронни Джеймс способен оказывать на игру влияние в таком же стиле, как и Дрю Холидэй»
Юдонис Хаслем отдал должное 55-му номеру драфта Бронни Джеймсу.
Экс-игрок НБА считает, что новичок «Лейкерс» хорошо справился с давлением. Он также охарактеризовал его игровую манеру, поддержав сравнение с защитником «Селтикс» Дрю Холидэем.
«Бронни хорошо справился, отстранившись от шумихи и сосредоточившись на вещах, которые зависят непосредственно от него.
Когда он дает интервью, то говорит о том, что является игроком типа Дрю Холидэя. Он действительно способен выйти на площадку и оказывать на игру влияние в таком же стиле. Да, ты не являешься человеком, который на данном этапе карьеры набирает больше всех очков в команде. Но без таких игроков невозможно побеждать. Игроки подобного плана приносят пользу во всем.
Я буду следить за Бронни, надеюсь, все получится», – заявил бывший игрок «Майами».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The OGs
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