Юдонис Хаслем: «В НБА нет 10 тренеров, которые лучше, чем Джо Маззулла»

Юдонис Хаслем возмущен тем, что Джо Маззулла не вошел в Топ-10 тренеров НБА.

«Недавно был проведен опрос, который выявил лучших тренеров НБА , и Джо Маззулла оказался на 11-м месте. В этой лиге нет 10 тренеров, которые лучше, чем Джо Маззулла. Я не согласен с этим рейтингом.

Он определенно заслуживает того, чтобы быть как минимум в восьмерке лучших», – заявил бывший игрок «Майами».