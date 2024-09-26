Юдонис Хаслем: «В НБА нет 10 тренеров, которые лучше, чем Джо Маззулла»
Юдонис Хаслем возмущен тем, что Джо Маззулла не вошел в Топ-10 тренеров НБА.
«Недавно был проведен опрос, который выявил лучших тренеров НБА, и Джо Маззулла оказался на 11-м месте. В этой лиге нет 10 тренеров, которые лучше, чем Джо Маззулла. Я не согласен с этим рейтингом.
Он определенно заслуживает того, чтобы быть как минимум в восьмерке лучших», – заявил бывший игрок «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
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