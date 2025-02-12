Брайан Уиндхорст посмеялся над аналитикой ESPN: «Компьютеру не нужно защищаться против Николы Йокича»
Брайан Уиндхорст посмеялся над аналитикой ESPN по поводу шансов «Лейкерс».
Ведущий ESPN Майк Гринберг: «Я поражен аналитическими данными, которые появились у нас на экране. Только у «Оклахомы» больше шансов выйти в финал НБА. Секунду назад была показана диаграмма, согласно которой «Лейкерс» на втором месте по вероятности попадания в финал НБА с Запада после «Оклахомы».
Брайан Уиндхорст: «Компьютеру не нужно защищаться против Николы Йокича».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Awful Announcing в соцсети X
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