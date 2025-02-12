Лука Дончич может пропустить матч против «Юты» из-за травмы голени

Участие Луки Дончича в предстоящем матче против «Юты» находится под вопросом.

Новобранец «Лейкерс » может пропустить повторный матч с «Джаз» из-за травмы голени.

Леброн Джеймс и Остин Ривз, скорее всего, выйдут на площадку. Дориан Финни-Смит и Гэйб Винсент пропустят игру.

Два дня назад Дончич дебютировал за «Лейкерс», набрав 14 очков, 5 подборов и 4 передачи в победном матче против «Юты» (132:113).