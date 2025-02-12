Майка Луки Дончича с дебютного матча за «Лейкерс» может быть продана за миллион долларов

Майка Луки Дончича может принести ее обладателю миллион долларов.

Дэвид Колер, основатель аукционов SCP, который также обладает впечатляющей личной коллекцией памятных вещей «Лейкерс », заявил, что игровая майка Луки Дончича с дебютного матча за лос-анджелесскую команду, вероятно, будет стоить на аукционе от 500 тысяч до 1 миллиона долларов.

Остается неясным, провел ли Дончич весь матч в одной майке или же сменил ее в перерыве. Текущее местонахождение исторической майки остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что после матча Дончич и ресивер «Рэмс» Пука Накуа обменялись майками.