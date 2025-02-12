Шэмс Чарания об обмене Луки Дончича: «Я был так же ошарашен, как и все»
«Выброс адреналина в самом безумном смысле. Я сам, во многом, болельщик. Я поклонник игры. Я поклонник НБА в первую очередь. Я, наверное, был так же ошарашен, как и все болельщики и все в лиге, когда узнал об этом примерно за пять минут до того, как нажал кнопку «отправить».
До меня дошел слух, что это произошло, и тогда я перешел в режим «Это правда? Это действительно происходит?» Я подтвердил это еще у нескольких человек, и даже тогда я все еще был в состоянии шока, но моя работа заключается в том, чтобы сообщать новости. Как только я получил три, четыре, пять подтверждений, я, очевидно, опубликовал это. Но с того момента, как я услышал об этом, до того, как я это написал в твиттере, прошло пять минут, и эти пять минут я использовал, чтобы подтвердить информацию в третий, четвертый и пятый раз», – рассказал инсайдер ESPN.
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