Кевин Дюрэнт о 40 тысячах очков за карьеру: «Попытаюсь оставаться стабильным и посмотрим, что из этого выйдет»
Кевин Дюрэнт не уверен, что покорит отметку в 40 тысяч очков за карьеру в НБА.
Сегодня 36-летний форвард «Финикса» набрал 30-тысячное очко в лиге.
Дюрэнт: 40 тысяч? Сколько же лет это займет? Если набирать те же 2 000 очков за сезон.
Журналист: Да, но с учетом хорошего здоровья и всего такого.
Дюрэнт: Не знаю, смогу ли я этого добиться, и вот что делает восхождение Леброна на вершину таким особенным. Он оставался здоровым и стабильным. Я тоже попытаюсь оставаться стабильным и посмотрим, что из этого выйдет.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэйна Янга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем