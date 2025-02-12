Кевин Дюрэнт о 40 тысячах очков за карьеру: «Попытаюсь оставаться стабильным и посмотрим, что из этого выйдет»

Кевин Дюрэнт не уверен, что покорит отметку в 40 тысяч очков за карьеру в НБА.

Сегодня 36-летний форвард «Финикса » набрал 30-тысячное очко в лиге.

Дюрэнт: 40 тысяч? Сколько же лет это займет? Если набирать те же 2 000 очков за сезон.

Журналист: Да, но с учетом хорошего здоровья и всего такого.

Дюрэнт: Не знаю, смогу ли я этого добиться, и вот что делает восхождение Леброна на вершину таким особенным. Он оставался здоровым и стабильным. Я тоже попытаюсь оставаться стабильным и посмотрим, что из этого выйдет.