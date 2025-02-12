«Я здесь, чтобы учиться». Пол Джордж заявил, что играть с Джоэлом Эмбиидом оказалось сложнее, чем ожидалось

Пол Джордж признался, что играть с Джоэлом Эмбиидом сложнее, чем ожидалось.

«Безусловно. Я бы солгал, если бы сказал, что, придя сюда, я думал, что это будет легкий процесс. Это сложно. Это определенно сложно.

Но я здесь, чтобы учиться и разбираться. Он невероятно талантливый игрок. Он делает игру легкой одним своим присутствием, своим вниманием, которое он привлекает. Но это испытание», – заявил форвард «Филадельфии».