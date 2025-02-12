«Я здесь, чтобы учиться». Пол Джордж заявил, что играть с Джоэлом Эмбиидом оказалось сложнее, чем ожидалось
Пол Джордж признался, что играть с Джоэлом Эмбиидом сложнее, чем ожидалось.
«Безусловно. Я бы солгал, если бы сказал, что, придя сюда, я думал, что это будет легкий процесс. Это сложно. Это определенно сложно.
Но я здесь, чтобы учиться и разбираться. Он невероятно талантливый игрок. Он делает игру легкой одним своим присутствием, своим вниманием, которое он привлекает. Но это испытание», – заявил форвард «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Philadelphia Inquirer
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