Джоэл Эмбиид: «Я был абсолютно открыт, нужно было бросать»

Джоэл Эмбиид высказался о решающей потере в концовке матча с «Торонто».

«Обидно. Я был абсолютно открыт, нужно было бросать. Мы отставали на два очка, я думал, что смогу просто шагнуть вперед и забросить со средней дистанции.

Оглядываясь назад, вероятно, нужно было совершить открытый бросок. Обидно. Нужно было пойти по легкому пути», – сказал центровой «Филадельфии».

Эмбиид потерял мяч в ключевом владении на последних секундах при счете 103:105. «Сиксерс» в итоге дома проиграли «Рэпторс» (103:106).