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Владелец «Филадельфии» Джош Харрис: «Мы вернули Джоэла Эмбиида и готовы к успешному походу в плей-офф»

Джош Харрис прокомментировал ситуацию в «Сиксерс».

«Послушайте, мы вернули Джоэла Эмбиида. Когда они с Тайризом Макси и Полом Джорджем находятся на площадке, у нас получается отличная команда. Осталось только сохранить их здоровыми.

Джоэл – настоящий боец. Знаю, что он справляется с определенными трудностями, но оптимистично оцениваю наши шансы на успешный поход в плей-офф.

Хочу заверить болельщиков, что мы пройдем этот сложный сезон все вместе. Мы разделяем ваши переживания. Работаем изо всех сил, чтобы выправить ситуацию. Спасибо вам за поддержку», – заявил владелец «Филадельфии».

По словам журналистки Лизы Солтерс, сам центровой Джоэл Эмбиид считает, что ему потребуется операция и длительный период восстановления.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
logoФиладельфия
logoТайриз Макси
logoПол Джордж
logoДжоэл Эмбиид
Джош Харрис
logoНБА
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