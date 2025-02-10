Совладелец «Филадельфии» Дэвид Адельман: «Когда мы здоровы, можем обыграть кого угодно на Востоке»

Дэвид Адельман прокомментировал планы на сезон.

«Филадельфия » приобрела защитников Джареда Батлера и Квентина Граймса перед дедлайном. Команда занимает 11-е место на Востоке с результатом 20-32.

«Мы считаем, что Граймс будет отлично сочетаться с Тайризом Макси . Мы очень воодушевлены. Джоэл вернулся на прошлой неделе, не играл 2 недели и сразу оформил трипл-дабл (29+11+10 против «Далласа»).

Когда команда здорова, она может обыграть любого соперника на Востоке. Наше «большое трио» провело вместе всего 12 матчей.

Мы смотрим на ситуацию реалистично. Но у команды отличный бойцовский настрой», – заключил совладелец клуба.