Видео
6

Эмбиид потерял мяч в ключевом владении при «-2», «Сиксерс» дома проиграли «Рэпторс»

Потеря Джоэла Эмбиида дорого обошлась «Филадельфии».

Центровой потерял мяч в ключевом владении на последних секундах при счете 103:105. «Сиксерс» в итоге дома проиграли «Рэпторс» (103:106).

«Филадельфия» имеет худший для себя процент в турнирной таблице за весь сезон – 20-33 и 37,7%.

Эмбиид набрал 27 очков и 12 подборов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoГрэйди Дик
logoДжоэл Эмбиид
logoТоронто
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид продлил серию матчей с 30+10 до 13. Против «Торонто» он играл с повреждением голеностопа
923 декабря 2023, 09:18Видео
Макси, Харрис и Эмбиид набрали 97 очков на троих в победной игре с «Торонто»
723 декабря 2023, 05:25Видео
Джоэл Эмбиид набрал 28 очков, 13 подборов и 7 передач в победном матче с «Торонто»
23 ноября 2023, 09:27Видео
«Сиксерс» победили в гостях «Рэпторс». Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси набрали по 34 очка каждый
229 октября 2023, 06:36Видео
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Лень официально перешел в «Лейкерс»
314 минут назадФото
Бен Симмонс о переходе в «Клипперс»: «Чувствую себя отлично, готов к игре на высоком уровне»
5сегодня, 04:47
У Дэниэла Гэффорда растяжение связки колена. Игрок «Далласа» пройдет повторный осмотр через 2 недели
2сегодня, 04:39
NCAA. Бригам Янг Егора Демина обыграл Западную Вирджинию, Мичиган Влада Голдина одолел Пердью
3сегодня, 04:33
НБА. «Финикс» против «Мемфиса», «Индиана» дома уступила «Нью-Йорку» и другие матчи
58сегодня, 04:29Live
Алексей Лень продолжит карьеру в «Лейкерс»
14сегодня, 04:26
Стефен Карри и Кевин Дюрэнт – лучший дуэт в истории НБА по проценту побед
23вчера, 21:08Фото
«Все, что им нужно, это кто-то, кто будет защищаться и делать подборы». Стивен Эй Смит предложил «Лейкерс» подписать Дуайта Ховарда
17вчера, 20:51
Дэвион Митчелл: «Против «Хит» будет очень сложно набирать очки»
3вчера, 20:42
Кевин Харт станет первым в истории ведущим Матча всех звезд
7вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Костас Адетокумбо покинул «Панатинаикос» и планирует перейти в «Мурсию»
2вчера, 19:46
Эндрю Уиггинс об обмене: «Это НБА»
4вчера, 19:24
Деандре Эйтон травмировал ногу в бесконтактной ситуации
4вчера, 14:25
Эргин Атаман: «Многие большие игроки боятся приходить в «Панатинаикос»
вчера, 14:12
Адриатическая лига. «Партизан» крупно обыграл «Задар», «Црвена Звезда» уступила «Будучности» в овертайме
110 февраля, 21:18
«Варезе» отправил в отставку главного тренера Эрмана Мандоле
10 февраля, 18:59
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» разгромил ПАОК
10 февраля, 18:30
Чемпионат Турции. «Петким Спор» уступил «Манисе»
10 февраля, 18:30
Трой Копэйн близок к переходу в «Страсбур»
10 февраля, 15:35
Определился состав участников основного турнира женского Евробаскета-2025
10 февраля, 14:50
Рекомендуем