Эмбиид потерял мяч в ключевом владении при «-2», «Сиксерс» дома проиграли «Рэпторс»
Потеря Джоэла Эмбиида дорого обошлась «Филадельфии».
Центровой потерял мяч в ключевом владении на последних секундах при счете 103:105. «Сиксерс» в итоге дома проиграли «Рэпторс» (103:106).
«Филадельфия» имеет худший для себя процент в турнирной таблице за весь сезон – 20-33 и 37,7%.
Эмбиид набрал 27 очков и 12 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем