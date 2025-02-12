Эмбиид потерял мяч в ключевом владении при «-2», «Сиксерс» дома проиграли «Рэпторс»

Потеря Джоэла Эмбиида дорого обошлась «Филадельфии».

Центровой потерял мяч в ключевом владении на последних секундах при счете 103:105. «Сиксерс» в итоге дома проиграли «Рэпторс» (103:106).

«Филадельфия » имеет худший для себя процент в турнирной таблице за весь сезон – 20-33 и 37,7%.

Эмбиид набрал 27 очков и 12 подборов.