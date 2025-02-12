Ник Райт: «Поддержка Дончича со стороны Новицки многое говорит о том, правдивы ли слухи о лени словенца»

Ник Райт считает поддержку Дончича Дирком Новицки важным знаком.

По мнению телеведущего, появление главного игрока в истории «Мэверикс» на первом матче словенца за «Лейкерс » говорит о том, что распространяемые слухи о плохой дисциплине Дончича не соответствуют действительностию

«Дирк знает и понимает «Мэверикс» как никто другой. И он не присоединился ко всем этим негативным разговорам про Дончича. Если бы Новицки знал, что Лука и правда такой ленивый, каким его пытаются выставить, то он бы не поддержал Луку так, как это сделал. А он пришел на первый матч Дончича в новой команде, сказав, что да, моя родная команда – «Даллас », но я поддерживаю Луку», – считает эксперт.