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  • Кейду Каннингему понадобилось 189 матчей, чтобы набрать в НБА 4 000 очков, 1 000 подборов и 1 300 передач. Это 3-й результат после Робертсона и Дончича
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Кейду Каннингему понадобилось 189 матчей, чтобы набрать в НБА 4 000 очков, 1 000 подборов и 1 300 передач. Это 3-й результат после Робертсона и Дончича

Кейд Каннингем присоединился к элитному клубу игроков.

Разыгрывающему «Детройта» понадобилось 189 матчей, чтобы набрать в НБА 4 000 очков, 1 000 подборов и 1 300 передач.

Это 3-й результат в истории лиги после Оскара Робертсона (131 матч) и Луки Дончича (169 матчей).

Каннингем добрался до отметки в 4 000 очков во время победного матча с «Чикаго» во вторник.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Пистонс»
logoНБА
logoЛука Дончич
logoДетройт
logoКейд Каннингем
logoОскар Робертсон
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