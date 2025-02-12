Кейду Каннингему понадобилось 189 матчей, чтобы набрать в НБА 4 000 очков, 1 000 подборов и 1 300 передач. Это 3-й результат после Робертсона и Дончича

Кейд Каннингем присоединился к элитному клубу игроков.

Разыгрывающему «Детройта » понадобилось 189 матчей, чтобы набрать в НБА 4 000 очков, 1 000 подборов и 1 300 передач.

Это 3-й результат в истории лиги после Оскара Робертсона (131 матч) и Луки Дончича (169 матчей).

Каннингем добрался до отметки в 4 000 очков во время победного матча с «Чикаго» во вторник.