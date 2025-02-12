Управляющий «Далласа» Патрик Дюмон удивился, что его освистывают болельщики клуба

Болельщики недружелюбно встретили Патрика Дюмона.

Управляющий «Далласа » был освистан после появления на домашней арене команды во время матча с «Сакраменто».

Дюмон несколько раз спросил сопровождающего его человека, с чем связано недовольство зрителей.

«Мэверикс» перед дедлайном обменяли Луку Дончича в «Лейкерс».