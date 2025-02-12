Бен Симмонс о переходе в «Клипперс»: «Чувствую себя отлично, готов к игре на высоком уровне»

Бен Симмонс прокомментировал переход в «Клипперс».

«Чувствую себя отлично, готов к игре. Просто хочу выходить и играть в баскетбол на высоком уровне. Как мне кажется, это именно то, что будет происходить со мной в «Клипперс ».

Гораздо проще, когда у команды понятные намерения по сезону и понимание того, кто ты, что тебе нужно, как мы можем помочь друг другу. Я чувствую себя комфортно. Знаю большинство парней в составе.

В защите все совсем по-другому, когда ты на площадке с большим количеством ветеранов. Это будет что-то необычное для меня, когда на площадке рядом со мной будет много таких ребят. Нам не потребуется много времени, чтобы почувствовать друг друга на площадке», – считает австралийский защитник, договорившийся ранее о выкупе контракта с «Нетс».