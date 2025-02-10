  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Бостон» вернулся на 2-ю строчку, «Хьюстон» упал на 8-ю
0

Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Бостон» вернулся на 2-ю строчку, «Хьюстон» упал на 8-ю

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Оклахома» сохранила свои лидирующие позиции. «Бостон» вернулся на 2-е место после побед над «Кливлендом» и «Нью-Йорком».

Майкл Портер набирал 35 очков в среднем в трех своих последних матчах и помог «Денверу» провести серию из 6 побед и подняться в Топ-4.

«Лейкерс» (+4) выиграли 11 из 13 последних матчей. «Хьюстон» упал со 2-го места на 8-е из-за 6 поражений подряд.

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)

  2. «Бостон» (4)

  3. «Кливленд» (3)

  4. «Денвер» (7)

  5. «Нью-Йорк» (6)

  6. «Мемфис» (5)

  7. «Лейкерс» (11)

  8. «Хьюстон» (2)

  9. «Миннесота» (10)

  10. «Индиана» (8)

  11. «Даллас» (13)

  12. «Клипперс» (9)

  13. «Милуоки» (12)

  14. «Портленд» (19)

  15. «Финикс» (14)

  16. «Голден Стэйт» (16)

  17. «Майами» (15)

  18. «Детройт» (18)

  19. «Орландо» (23)

  20. «Сакраменто» (17)

  21. «Сан-Антонио» (20)

  22. «Атланта» (24)

  23. «Филадельфия» (21)

  24. «Торонто» (22)

  25.  «Чикаго» (25)

  26. «Бруклин» (28)

  27. «Юта» (27)

  28. «Шарлотт» (29)

  29. «Новый Орлеан» (26)

  30. «Вашингтон» (30)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoМилуоки
logoСакраменто
logoМемфис
logoДаллас
logoСан-Антонио
logoДетройт
logoШарлотт
logoОрландо
logoБостон
logoГолден Стэйт
logoОклахома-Сити
logoЧикаго
logoХьюстон
logoФиладельфия
logoМиннесота
logoКлипперс
logoЮта
logoПортленд
logoНью-Йорк
logoИндиана
logoНовый Орлеан
logoВашингтон
logoЛейкерс
logoТоронто
logoНБА
logoФиникс
logoАтланта
logoМайами
logoБруклин
logoКливленд
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, Топ-10 остался без изменений
23 февраля, 18:30
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» забрала лидерство у «Кливленда», «Хьюстон» поднялся в Топ-3
20 января, 18:59
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» снова на вершине, «Оклахома» и «Бостон» – в Топ-3
913 января, 17:59
Рекомендуем
Главные новости
Алперен Шенгюн покинул матч с «Торонто» в первой четверти из-за травмы спины, может вернуться к следующей игре
8 минут назад
Лука Дончич снялся в новой рекламе Jordan Brand
148 минут назадВидео
Том Тибодо: «Никаких моральных побед, никаких самооправданий, нужно найти способ выигрывать»
3сегодня, 15:20
«Мы не готовы». «Никс» проигрывают в матчах против фаворитов чемпионата
2сегодня, 15:15
Трэй Янг заменит Янниса Адетокумбо на Матче всех звезд
6сегодня, 14:31Фото
Джексон Хэйс: «После каждого матча говорил Дончичу, что хотел бы играть с ним»
3сегодня, 14:20
Источник в «Лейкерс» об отмене сделки по Марку Уильямсу: «Пронесло. Слишком много теряли»
20сегодня, 13:59
Совладелец «Филадельфии» Дэвид Адельман: «Когда мы здоровы, можем обыграть кого угодно на Востоке»
15сегодня, 13:30
Владелец «Филадельфии» Джош Харрис: «Мы вернули Джоэла Эмбиида и готовы к успешному походу в плей-офф»
9сегодня, 13:15
Джордж Карл считает, что Йокич должен опережать ШГА в гонке за MVP: «У него не бывает плохих матчей»
45сегодня, 12:06
Ко всем новостям
Последние новости
Трой Копэйн близок к переходу в «Страсбур»
сегодня, 15:35
Определился состав участников основного турнира женского Евробаскета-2025
сегодня, 14:50
Нэйт Уотсон перейдет из «Кардицаса» в «Сарагосу»
сегодня, 13:45Фото
Разыгрывающий «Перта» Брайс Коттон в 5-й раз стал MVP сезона австралийского чемпионата
сегодня, 12:59Фото
Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Маниса»
сегодня, 10:54
Адриатическая лига. «Партизан» – «Задар», «Црвена Звезда» сыграет с «Будучностью»
сегодня, 10:10
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет ПАОК
сегодня, 07:48
Обозреватель Крис Мэнникс: «Заменил бы Энтони Дэвиса на Матче звезд Норманом Пауэллом»
сегодня, 07:26
Матч ТВ показал промо-ролик Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 07:21Видео
Руководители «Панатинаикоса» и «Партизана» находятся в Австралии. Они обсуждают возможность проведения в стране предсезонного турнира
сегодня, 05:12
Рекомендуем