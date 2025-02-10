Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Бостон» вернулся на 2-ю строчку, «Хьюстон» упал на 8-ю
«Оклахома» сохранила свои лидирующие позиции. «Бостон» вернулся на 2-е место после побед над «Кливлендом» и «Нью-Йорком».
Майкл Портер набирал 35 очков в среднем в трех своих последних матчах и помог «Денверу» провести серию из 6 побед и подняться в Топ-4.
«Лейкерс» (+4) выиграли 11 из 13 последних матчей. «Хьюстон» упал со 2-го места на 8-е из-за 6 поражений подряд.
Полный рейтинг:
«Оклахома» (предыдущее место – 1)
«Бостон» (4)
«Кливленд» (3)
«Денвер» (7)
«Нью-Йорк» (6)
«Мемфис» (5)
«Лейкерс» (11)
«Хьюстон» (2)
«Миннесота» (10)
«Индиана» (8)
«Даллас» (13)
«Клипперс» (9)
«Милуоки» (12)
«Портленд» (19)
«Финикс» (14)
«Голден Стэйт» (16)
«Майами» (15)
«Детройт» (18)
«Орландо» (23)
«Сакраменто» (17)
«Сан-Антонио» (20)
«Атланта» (24)
«Филадельфия» (21)
«Торонто» (22)
«Чикаго» (25)
«Бруклин» (28)
«Юта» (27)
«Шарлотт» (29)
«Новый Орлеан» (26)
«Вашингтон» (30)
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