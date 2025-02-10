Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Бостон» вернулся на 2-ю строчку, «Хьюстон» упал на 8-ю

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Оклахома» сохранила свои лидирующие позиции. «Бостон» вернулся на 2-е место после побед над «Кливлендом » и «Нью-Йорком ».

Майкл Портер набирал 35 очков в среднем в трех своих последних матчах и помог «Денверу » провести серию из 6 побед и подняться в Топ-4.

«Лейкерс » (+4) выиграли 11 из 13 последних матчей. «Хьюстон» упал со 2-го места на 8-е из-за 6 поражений подряд.

Полный рейтинг: