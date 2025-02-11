Бен Симмонс официально стал игроком «Клипперс»
«Клипперс» подписали известного австралийского баскетболиста .
Калифорнийский клуб официально объявил о подписании контракта с Беном Симмонсом (28 лет, 208 см).
Трехкратный участник Матча всех звезд НБА перешел в «Клипперс» после того, как покинул рынок отказов. Ранее «Бруклин» расстался с Симмонсом, договорившись о выкупе контракта.
В 33 матчах за «Бруклин» в этом сезоне защитник в среднем набирал 6,2 очка при 54,7% с игры, 5,2 подбора и 6,9 передачи за 25 минут на паркете.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Клипперс»
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