Бен Симмонс официально стал игроком «Клипперс»

«Клипперс» подписали известного австралийского баскетболиста .

Калифорнийский клуб официально объявил о подписании контракта с Беном Симмонсом (28 лет, 208 см).

Трехкратный участник Матча всех звезд НБА перешел в «Клипперс » после того, как покинул рынок отказов. Ранее «Бруклин» расстался с Симмонсом, договорившись о выкупе контракта.

В 33 матчах за «Бруклин» в этом сезоне защитник в среднем набирал 6,2 очка при 54,7% с игры, 5,2 подбора и 6,9 передачи за 25 минут на паркете.