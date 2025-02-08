Бен Симмонс подпишет контракт с «Клипперс»

Бен Симмонс продолжит карьеру в «Клипперс».

Трехкратный участник Матча всех звезд НБА Бен Симмонс (28 лет, 208 см) намерен подписать контракт с «Клипперс » после того, как покинет рынок отказов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Сегодня «Бруклин » официально отчислил Симмонса. Стороны договорились о выкупе контракта.

В 33 матчах за «Бруклин» в этом сезоне австралийский разыгрывающий в среднем набирал 6,2 очка при 54,7% с игры, 5,2 подбора и 6,9 передачи за 25 минут на паркете.