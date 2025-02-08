«Бруклин» отчислил Бена Симмонса

«Бруклин» выставил Бена Симмонса на рынок отказов.

Симмонс пришел в «Нетс» 10 февраля 2022 года в результате обмена из «Филадельфии».

В 33 матчах за «Бруклин » в этом сезоне защитник в среднем набирал 6,2 очка при 54,7% с игры, 5,2 подбора и 6,9 передачи за 25 минут на паркете.