«Бруклин» отчислил Бена Симмонса
«Бруклин» выставил Бена Симмонса на рынок отказов.
Симмонс пришел в «Нетс» 10 февраля 2022 года в результате обмена из «Филадельфии».
В 33 матчах за «Бруклин» в этом сезоне защитник в среднем набирал 6,2 очка при 54,7% с игры, 5,2 подбора и 6,9 передачи за 25 минут на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Бруклина»
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