Стэнли Джонсон покинул «Анадолу Эфес» и продолжит карьеру в фарм-команде «Лейкерс» в G-лиге
Стэнли Джонсон покидает Европу.
Форвард (28 лет, 198 см) присоединится к фарм-команде «Лейкерс» в Лиге развития НБА.
«Саут-Бэй Лейкерс» выменяли экс-игрока НБА у «Рип Сити Ремикс».
В составе «Анадолу Эфеса» Джонсон провел 17 матчей Евролиги, набирая в среднем 1,9 очка и 1,1 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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