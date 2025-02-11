Стэнли Джонсон покинул «Анадолу Эфес» и продолжит карьеру в фарм-команде «Лейкерс» в G-лиге

Стэнли Джонсон покидает Европу.

Форвард (28 лет, 198 см) присоединится к фарм-команде «Лейкерс» в Лиге развития НБА .

«Саут-Бэй Лейкерс» выменяли экс-игрока НБА у «Рип Сити Ремикс».

В составе «Анадолу Эфеса » Джонсон провел 17 матчей Евролиги , набирая в среднем 1,9 очка и 1,1 подбора.