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Стэнли Джонсон может покинуть «Анадолу Эфес»

Стэнли Джонсон рассматривает возможность ухода из «Анадолу Эфеса».

По данным источников BasketNews, 28-летний американский форвард изучает другие варианты и может покинуть турецкий клуб.

Джонсон присоединился к «Анадолу Эфесу», подписав однолетний контракт. До этого форвард провел 449 матчей в НБА за «Детройт», «Новый Орлеан», «Торонто», «Лейкерс» и «Сан-Антонио», набирая в среднем 6,2 очка за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
возможные переходы
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