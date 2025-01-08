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Пи Джей Дозьер продолжит карьеру в «Анадолу Эфесе»

«Анадолу Эфес» подпишет бывшего игрока НБА.

Турецкий клуб согласовал условия контракта до конца сезона-24/25 с защитником Пи Джей Дозьером (28 лет, 198 см).

Дозьер в нынешнем сезоне сыграл за «Миннесоту» 9 матчей, набирая в среднем 0,8 очка за 4 минуты на паркете. В конце декабря клуб НБА расстался с баскетболистом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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