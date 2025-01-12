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Пи Джей Дозьер подписал контракт с «Анадолу Эфесом» до конца сезона

Пи Джей Дозьер стал игроком «Анадолу Эфеса».

Турецкий клуб объявил о подписании контракта с защитником Пи Джей Дозьером (28 лет, 198 см) до конца сезона-2024/25.

Дозьер в нынешнем сезоне сыграл за «Миннесоту» 9 матчей, набирая в среднем 0,8 очка за 4 минуты на паркете. В конце декабря клуб НБА расстался с баскетболистом.

В прошлом сезоне Дозьер выступал за «Партизан», набирая в Евролиге 9,2 очка, 3,0 подбора и 3,1 передачи в среднем за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Анадолу Эфеса» в соцсети X
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