Стэнли Джонсон опроверг слухи о желании покинуть «Анадолу Эфес»: «Меня все устраивает»
Стэнли Джонсон отреагировал на слухи.
Сообщалось, что 28-летний американский форвард рассматривает возможность ухода из «Анадолу Эфеса».
«Меня все устраивает, мне нравится играть за «Эфес» и жить в Стамбуле. Не планирую куд-либо переходить в ближайшее время», – написал баскетболист в соцсетях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости