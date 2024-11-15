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Стэнли Джонсон опроверг слухи о желании покинуть «Анадолу Эфес»: «Меня все устраивает»

Стэнли Джонсон отреагировал на слухи.

Сообщалось, что 28-летний американский форвард рассматривает возможность ухода из «Анадолу Эфеса».

«Меня все устраивает, мне нравится играть за «Эфес» и жить в Стамбуле. Не планирую куд-либо переходить в ближайшее время», – написал баскетболист в соцсетях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
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