Джастин Шэмпени смерил взглядом брата-близнеца Джулиана после 3-очкового с его сопротивлением
Братья-близнецы Джастин и Джулиан Шэмпени сыграли друг против друга в НБА.
В одном из эпизодов представляющий «Вашингтон» Джастин забросил из-за дуги с сопротивлением Джулиана и смерил того взглядом. Игрок «Сан-Антонио» ответил улыбкой.
«Сперс» победили 131:121, Джастин набрал 14 очков и 5 подборов, Джулиан – 6 очков и 1 передачу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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