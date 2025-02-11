Джастин Шэмпени смерил взглядом брата-близнеца Джулиана после 3-очкового с его сопротивлением

Братья-близнецы Джастин и Джулиан Шэмпени сыграли друг против друга в НБА.

В одном из эпизодов представляющий «Вашингтон » Джастин забросил из-за дуги с сопротивлением Джулиана и смерил того взглядом. Игрок «Сан-Антонио » ответил улыбкой. «Сперс» победили 131:121, Джастин набрал 14 очков и 5 подборов, Джулиан – 6 очков и 1 передачу.