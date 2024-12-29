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Джейлен Брансон набрал рекордные в сезоне 55 очков в победной игре с «Вашингтоном»

Джейлен Брансон помог «Никс» справиться с «Уизардс» в овертайме.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» установил личный рекорд сезона, набрав 55 очков. Брансон реализовал 18 из 31 броска с игры, 3 из 11 трехочковых и 16 из 17 штрафных. Баскетболист добавил 9 передач к своей статистической линейке.

2 очка защитника за 11,1 секунды до конца основного времени позволили его команде перевести игру в овертайм.

Центровой Карл-Энтони Таунс набрал 30 очков и 14 подборов при 13 из 19 с игры и 2 из 5 из-за дуги.

В отсутствие Джордана Пула наиболее результативным в составе «Вашингтона» стал форвард Джастин Шэмпени. На его счету 31 очко, 10 подборов и 2 перехвата.

Победа над «Уизардс» продлила 7-матчевую серию успехов «Никс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
logoДжастин Шэмпени
logoНью-Йорк
logoКарл-Энтони Таунс
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