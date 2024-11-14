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Виктор Вембаньяма обновил рекорды карьеры (50 очков, 8 трехочковых) в победном матче с «Уизардс»

«Сан-Антонио» обыграл «Вашингтон».

Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма. На его счету 50 очков, 6 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 3 блок-шота. Вембаньяма реализовал 18 из 29 бросков с игры, 8 из 16 трехочковых и 6 из 9 штрафных.

Француз стал 4-м самым молодым игроком, которому удавалось достичь планки в 50 очков в НБА. Его опередили Брэндон Дженнингс, Леброн Джеймс и Девин Букер.

Предыдущий рекорд баскетболиста – 40 очков. Также рекордными стали 8 заброшенных трехочковых.

Со стороны «Вашингтона» выделился Джорджан Пул, набравший 42 очка и 6 передачи.

Матч закончился со счетом 139:130 в пользу «Сперс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
logoЛеброн Джеймс
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logoБаскетбол - видео
logoБрэндон Дженнингс
logoДевин Букер
logoДжордан Пул
logoВиктор Вембаньяма
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