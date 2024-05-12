«Атланта» выиграла 1-й пик драфта-2024. «Вашингтон» будет выбирать вторым, «Хьюстон» – третьим

Теги Атланта Шарлотт Чикаго Детройт Хьюстон Мемфис Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Баскетбол - видео Юта драфт НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Стали известны результаты драфт-лотереи НБА.

В США состоялась лотерея, которая определила порядок, в котором клубы НБА будут выбирать первых 14 игроков в первом раунде предстоящего драфта.

В результате жеребьевки первый пик драфта-2024 достался «Атланте», вероятность победы которой составляла всего 3 процента.

Результаты драфт-лотереи:

1. «Атланта»

2. «Вашингтон»

3. «Хьюстон»

4. «Сан-Антонио»

5. «Детройт»

6. «Шарлотт»

7. «Портленд»

8. «Сан-Антонио»

9. «Мемфис»

10. «Юта»

11. «Чикаго»

12. «Оклахома»

13. «Сакраменто»

14. «Портленд»

У «Пистонс» и «Уизардс» были лучшие шансы получить первый пик.

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26 комментариев
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такое ощущение, что Портленд с Атлантой местами перепутали )
+12
0
+12
Болеть за Детройт это боль.
+10
0
+10
хаха...Норм сливальщиков прокатили))
+9
0
+9
да неее. могли в плов зайти и с первым пиком оказались. да неее
+7
0
+7
Я понимаю почему не хотят сильно поощрять сливающих сезон, но 1 пик у команды из плей ин это чересчур я считаю)
+7
-1
+6
Ахааха. Лучшее, что случилось в этом сезоне с Атлантой, жаль что драфт слабый
+6
0
+6
Я, как болельщик Сан-Антонио, очень рад 4 и 8 пику!!!! Жду взлёта уже в следующем сезоне!!!
+6
-1
+5
Атланта с 3% забирает 1-й пик. АХАХА, я не мог в это поверить. Раз 10 обновлял браузер в надежде, что я увижу что-то другое. Детройт, Шарлотт, ПТБ мимо топ 3 с шансами 50+%
+7
-2
+5
Топ-3 победителя драфта:
1. Атланта.
2. Хьюстон
3. Сан-Антонио

Детроит и Портленд, спасибо за участие
+4
0
+4
Лицо Детройта могу представить...
+4
0
+4
На самом деле по карме Портленду нечего делать в топ 3. То как клуб нагло включает режим танкинга забивая на все мыслимые правила, я не знаю, это ненормально. Карма в конце концов должна была наказать. С таким составом набирать 21 победу - чуть ли преступление перед спортивным миром. Но с другой стороны, почему карма не вознаграждает Пистонс, загадка, этого я понять не могу. В этом сезоне они прошли через все унижения, буквально потом и кровью заслужили как минимум выбор в топ 3. Это еще учитывая, что в том году они выбирали 5
+6
-3
+3
А чего никто параллели с обменом Дэвиса не нашёл? Тут ведь похожее, Янг будет в Лейкерс, у Атланты тухлый пик от Лиги, и ничтожная компенсация от ЛАЛ.
+4
-1
+3
Ответ Evgeniy 72
А чего никто параллели с обменом Дэвиса не нашёл? Тут ведь похожее, Янг будет в Лейкерс, у Атланты тухлый пик от Лиги, и ничтожная компенсация от ЛАЛ.
согласен
+1
0
+1
Атланта теперь может и поторговаться хорошо
+1
0
+1
Ответ Михаил Клинчаев
Может потому что кармы не существует?)
Существует, Сперс подтвердят с Вемби. Да и в этом году они стали выигрывать в конце, заслуженное вознаграждение в топ 4 драфта. Шарлотт, Детройт, ПТБ в итоге оказались ниже с более высокими шансами. А как же победа Атланты? Не существует, угу
+1
0
+1
Ответ ПП ПП
Ну не знаю как слабый драфт, но где то читал что там ещё 1 француз перспективный на подходе.
Вообще их два, но кажется, что Ризашер не сможет… будет в стиле Авдии
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Ответ Nightyork97
На самом деле по карме Портленду нечего делать в топ 3. То как клуб нагло включает режим танкинга забивая на все мыслимые правила, я не знаю, это ненормально. Карма в конце концов должна была наказать. С таким составом набирать 21 победу - чуть ли преступление перед спортивным миром. Но с другой стороны, почему карма не вознаграждает Пистонс, загадка, этого я понять не могу. В этом сезоне они прошли через все унижения, буквально потом и кровью заслужили как минимум выбор в топ 3. Это еще учитывая, что в том году они выбирали 5
Может потому что кармы не существует?)
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Ответ Самая быстрая булочка в мире
Ахааха. Лучшее, что случилось в этом сезоне с Атлантой, жаль что драфт слабый
К сожалению, ничего не знаю про этот драфт. Кто там и какой потенциал......
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Ответ vakhtanginho
Я, как болельщик Сан-Антонио, очень рад 4 и 8 пику!!!! Жду взлёта уже в следующем сезоне!!!
Да, повезло нам. Ждём драфт, интересно кого выберут
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Ответ Роман Ивашин
Топ-3 победителя драфта: 1. Атланта. 2. Хьюстон 3. Сан-Антонио Детроит и Портленд, спасибо за участие
У Спёрс 2 пика в топ 8, я бы сказал:
1. Атланта
2. Сан-Антонио
3. Хьюстон
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Очередное позорище, уже даже и не удивляешься этим раскладам
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Ура Спёрс получили пик от Торонто!
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Ну не знаю как слабый драфт, но где то читал что там ещё 1 француз перспективный на подходе.
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Трянг и 1й пик за Дюранта)))))))))
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Повезло
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Атланта?
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