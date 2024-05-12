«Атланта» выиграла 1-й пик драфта-2024. «Вашингтон» будет выбирать вторым, «Хьюстон» – третьим
Стали известны результаты драфт-лотереи НБА.
В США состоялась лотерея, которая определила порядок, в котором клубы НБА будут выбирать первых 14 игроков в первом раунде предстоящего драфта.
В результате жеребьевки первый пик драфта-2024 достался «Атланте», вероятность победы которой составляла всего 3 процента.
Результаты драфт-лотереи:
1. «Атланта»
2. «Вашингтон»
3. «Хьюстон»
4. «Сан-Антонио»
5. «Детройт»
6. «Шарлотт»
7. «Портленд»
8. «Сан-Антонио»
9. «Мемфис»
10. «Юта»
11. «Чикаго»
12. «Оклахома»
13. «Сакраменто»
14. «Портленд»
У «Пистонс» и «Уизардс» были лучшие шансы получить первый пик.
1. Атланта.
2. Хьюстон
3. Сан-Антонио
Детроит и Портленд, спасибо за участие
1. Атланта
2. Сан-Антонио
3. Хьюстон