«Атланта» выиграла 1-й пик драфта-2024. «Вашингтон» будет выбирать вторым, «Хьюстон» – третьим

Стали известны результаты драфт-лотереи НБА.

В США состоялась лотерея, которая определила порядок, в котором клубы будут выбирать первых 14 игроков в первом раунде предстоящего драфта.

В результате жеребьевки первый пик драфта-2024 достался «Атланте», вероятность победы которой составляла всего 3 процента.

Результаты драфт-лотереи:

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5. «Детройт»

6. «Шарлотт»

7. «Портленд»

8. «Сан-Антонио»

9. «Мемфис»

10. «Юта»

11. «Чикаго»

12. «Оклахома»

13. «Сакраменто»

14. «Портленд»

У «Пистонс» и «Уизардс» были лучшие шансы получить первый пик.