Джастин Шэмпени вынужден был отправиться в раздевалку. Келдон Джонсон укусил его, поздравляя с 3-очковым

Джастин Шэмпени получил необычное повреждение по ходу матча с «Сиксерс».

Форвард «Сперс» вынужден был на время отправиться в раздевалку. Во второй четверти одноклубник укусил его, поздравляя с точным 3-очковым.

У Шэмпени после этого поздравления пошла кровь.

Джонсон вернулся после пропуска трех матчей из-за повреждения левого голеностопа. В четвертой четверти он травмировал тот же сустав и не смог доиграть до конца.

«Сан-Антонио» уступил во втором овертайме – 126:133.