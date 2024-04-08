Джастин Шэмпени вынужден был отправиться в раздевалку. Келдон Джонсон укусил его, поздравляя с 3-очковым
Джастин Шэмпени получил необычное повреждение по ходу матча с «Сиксерс».
Форвард «Сперс» вынужден был на время отправиться в раздевалку. Во второй четверти одноклубник Келдон Джонсон укусил его, поздравляя с точным 3-очковым.
У Шэмпени после этого поздравления пошла кровь.
Джонсон вернулся после пропуска трех матчей из-за повреждения левого голеностопа. В четвертой четверти он травмировал тот же сустав и не смог доиграть до конца.
«Сан-Антонио» уступил во втором овертайме – 126:133.