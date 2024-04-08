Джастин Шэмпени вынужден был отправиться в раздевалку. Келдон Джонсон укусил его, поздравляя с 3-очковым

Теги травмы Филадельфия Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Келдон Джонсон Джастин Шэмпени Баскетбол

Джастин Шэмпени получил необычное повреждение по ходу матча с «Сиксерс».

Форвард «Сперс» вынужден был на время отправиться в раздевалку. Во второй четверти одноклубник Келдон Джонсон укусил его, поздравляя с точным 3-очковым.

У Шэмпени после этого поздравления пошла кровь.

Джонсон вернулся после пропуска трех матчей из-за повреждения левого голеностопа. В четвертой четверти он травмировал тот же сустав и не смог доиграть до конца.

«Сан-Антонио» уступил во втором овертайме – 126:133.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нужен Шактин-э-Фул самых нелепых травм. Это точно будет в топе!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий