Фурнье и Хорд не сыграют за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025. Их заменят Луваву-Кабарро и Корнели

Сборная Франции вносит изменения в состав перед отборочными матчами.

Защитник «Олимпиакоса» Эван Фурнье (личные причины) и бигмен «Маккаби» Джейлен Хорд (травма) не сыграют за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025.

Их заменят Тимоте Луваву-Кабарро («Баскония») и Петр Корнели («Монако»).

В предстоящее «окно» Франция проведет последние матчи квалификации к ЧЕ-2025 против Хорватии и Боснии и Герцеговины.

Состав сборной Франции

Эндрю Альбиси («Гран-Канария»), Исайя Кординье («Виртус»), Тимоте Луваву-Кабарро («Баскония»), Петр Корнели («Монако»), Йоан Макунду («Тюрк Телеком»), Тео Маледон («Виллербан»), Адам Мокока («Клуж»), Амин Нуа («Гранада»), Эли Окобо («Монако»), Венсан Пуарье («Анадолу Эфес»), Нил Сако («Виллербан»), Мэттью Стразель («Монако»).