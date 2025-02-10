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  • Фурнье и Хорд не сыграют за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025. Их заменят Луваву-Кабарро и Корнели
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Фурнье и Хорд не сыграют за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025. Их заменят Луваву-Кабарро и Корнели

Сборная Франции вносит изменения в состав перед отборочными матчами.

Защитник «Олимпиакоса» Эван Фурнье (личные причины) и бигмен «Маккаби» Джейлен Хорд (травма) не сыграют за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025.

Их заменят Тимоте Луваву-Кабарро («Баскония») и Петр Корнели («Монако»).

В предстоящее «окно» Франция проведет последние матчи квалификации к ЧЕ-2025 против Хорватии и Боснии и Герцеговины.

Состав сборной Франции

Эндрю Альбиси («Гран-Канария»), Исайя Кординье («Виртус»), Тимоте Луваву-Кабарро («Баскония»), Петр Корнели («Монако»), Йоан Макунду («Тюрк Телеком»), Тео Маледон («Виллербан»), Адам Мокока («Клуж»), Амин Нуа («Гранада»), Эли Окобо («Монако»), Венсан Пуарье («Анадолу Эфес»), Нил Сако («Виллербан»), Мэттью Стразель («Монако»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Адам Мокока
Джейлен Хорд
logoИсайя Кординье
Амин Нуа
logoТимоте Луваву-Кабарро
logoЭндрю Альбиси
Петр Корнели
logoТео Маледон
logoЕвробаскет-2025
Нил Сако
logoВенсан Пуарье
logoЭли Окобо
logoЭван Фурнье
logoсборная Франции
logoМэттью Стразель
Йоан Макунду
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