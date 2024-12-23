Заккари Рисаше готов сыграть за Францию на Евробаскете-2025
1-й номер драфта НБА Заккари Рисаше ответил на вопрос о выступлении за Францию.
По словам форварда «Атланты», он готов сыграть на национальную команду на Евробаскете-2025.
«Французская сборная – это мечта детства. Особенная история. Каждый хочет выиграть медали для своей страны, и для меня было бы огромной честью представлять Францию на Евробаскете», – заявил Рисаше.
В этом сезоне Рисаше в среднем набирает 10,8 очка, 3,3 подбора и 1,1 передачи за игру в 29 матчах НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: basketsession.com
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