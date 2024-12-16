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Руди Гобер: «Если приеду в сборную, то только в лучшей форме. Добился большого успеха в последние годы, так что посмотрим»

Руди Гобер рассказал о планах на сборную Франции.

«Мое сердце все еще с командой. Участие в Евробаскете зависит от нескольких факторов: моего здоровья, самочувствия на конец сезона.

Хочу поучаствовать, но мне уже не 22 года. Если я приеду, то только в лучшей форме, чтобы быть самим собой на площадке. Добился большого успеха в последние годы, так что посмотрим, когда придет время.

Финал олимпийского турнира остается одним из моих самых больших сожалений. Что я не вернулся на площадку в заключительной четверти. Мы никогда не узнаем, что могло случиться, но должны двигаться дальше. Не могу зацикливаться на том, что было вне моего контроля.

Но верю, что мог бы больше помочь команде, особенно в финале, мой палец уже немного зажил и был лучше, чем в 1/4 и 1/2 финала», – заключил центровой «Миннесоты».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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