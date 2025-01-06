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Эван Фурнье сыграет за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025

Эван Фурнье принял решение по игре за сборную Франции.

Защитник «Олимпиакоса» примет участие в февральских матчах отборочного турнира на Евробаскет-2025.

В предстоящее «окно» Франция проведет последние матчи квалификации к ЧЕ-2025 против Хорватии и Боснии и Герцеговины.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoсборная Франции
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЕвробаскет-2025
logoОлимпиакос
logoЭван Фурнье
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