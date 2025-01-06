Эван Фурнье сыграет за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025

Эван Фурнье принял решение по игре за сборную Франции.

Защитник «Олимпиакоса » примет участие в февральских матчах отборочного турнира на Евробаскет-2025 .

В предстоящее «окно» Франция проведет последние матчи квалификации к ЧЕ-2025 против Хорватии и Боснии и Герцеговины.